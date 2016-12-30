Сербы рассказали о песне, исполненной в память об ансамбле имени Александрова

Белград, 30 декабря. Спортивный директор баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Давор Ристович рассказал о песне, которую исполнили сербские болельщики на матче Евролиги с ЦСКА в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154.

Ристович пояснил, что песня «Тамо далеко», которую исполнили сербские фанаты, поется от лица солдата, потерявшего своих боевых товарищей.

«Ансамбль имени Александрова собирался отправиться в зону боевых действий, но погиб по пути, и российские солдаты потеряли своих сослуживцев. Сюжет песни «Тамо далеко» очень близок к тому, что произошло сейчас», — объяснил Ристович.

Также он добавил, что присутствовавшие на матче гости из России, не знали о готовящейся акции, поэтому были приятно удивлены, когда сербские фанаты начали петь.

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