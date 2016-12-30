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Асад признал освобождение Алеппо ключевым моментом антитеррористической операции
Новости Сирии

Асад признал освобождение Алеппо ключевым моментом антитеррористической операции

Сегодня 22:30
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Президент Сирии Асад признал освобождение Алеппо ключевым моментом антитеррористической операции

Дамаск, 30 декабря. Президент САР Башар Асад заявил, что освобождение Алеппо — это ключевой момент в ходе всей антитеррористической операции в Сирии. 

В беседе с группой членов Европарламента и СФ РФ, состоявшейся на этой неделе, Башар Асад признал, что исход боевиков из Алеппо — это поворотный пункт, который позволит «кардинально изменить положение дел в стране и твердо двигаться вперед к достижению полный победы над терроризмом и запуску политического процесса» 

Как рассказал после встречи с Асадом сенатор Косачев, теперь есть все возможности концентрировать внимание на противодействии терроризму и «избегать вмешательства во внутриполитические дела самой Сирии».

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Алексей Громов
#сирия #алеппо #дамаск #косачев #асад #сар
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Сирия: непримиримые боевики не могут смириться с миром
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