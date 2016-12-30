Дамаск, 30 декабря. Президент САР Башар Асад заявил, что освобождение Алеппо — это ключевой момент в ходе всей антитеррористической операции в Сирии.

В беседе с группой членов Европарламента и СФ РФ, состоявшейся на этой неделе, Башар Асад признал, что исход боевиков из Алеппо — это поворотный пункт, который позволит «кардинально изменить положение дел в стране и твердо двигаться вперед к достижению полный победы над терроризмом и запуску политического процесса»

Как рассказал после встречи с Асадом сенатор Косачев, теперь есть все возможности концентрировать внимание на противодействии терроризму и «избегать вмешательства во внутриполитические дела самой Сирии».

Выберите главное событие 2016 года!

Информационное агентство «Федеральное агенство новостей» – это портал, на котором собраны все самые свежие, актуальные и важные новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области