Новости США: Маккейн и Грэм одобрили санкции против России, Джордж Мартин извинился за потери 2016-го



Новости США, 30 декабря. Американские сенаторы Маккейн и Грэм удовлетворены новыми санкциями против РФ, спикер Конгресса США назвал этот шаг «запоздалым». Джордж Мартин попросил прощения у пользователей Сети за 2016 год.

Республиканцы недовольны Россией и Трампом

Сенаторы от Республиканской партии США Джон Маккейн и Линдси Грэм пригрозили России новыми санкциями в будущем году, передает Washington Examiner. Они также потрясены нежеланием избранного президента США Дональда Трампа признать, что Россия вмешалась в американские выборы, они надеются, что миллиардер изменит свое мнение о России и сможет устранить угрозу, которую та представляет для национальной безопасности США.

Дональд Трамп неоднократно опровергал заключение комитета по разведке о том, что так называемые российские хакеры взломали американскую избирательную систему.

Сообщается, что политики вечером выступили с совместным заявлением насчет новых антироссийских мер. По их мнению, их «давно пора было принять». Маккейн и Грэм заявили, что собираются возглавить в конгрессе нового созыва усилия за введение более значительных санкций против России.

«Мы должны принять меры, нам необходимо выработать политику, которой у действующей администрации нет, и стратегию, которую у действующей администрации тоже нет, и устранить угрозу, которую Россия представляет для нашей национальной безопасности. Если Россия способна подорвать избирательный процесс в США, значит, она может пошатнуть и нашу демократию», — заявил сенатор Маккейн.

Ранее президент США Барак Обама подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Как отметил американский лидер, эти меры являются «необходимым и адекватным ответом» на якобы имевшие место кибератаки.

Спикер Конгресса США объявил Россию подрывником демократии

Спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан поприветствовал санкции против России. По его словам, предпринятые меры хоть и являются запоздалыми, должны положить конец неправильной политике в отношении России.

«Россия не разделяет интересы США. На самом деле, она постоянно стремится подорвать их, сея опасную нестабильность во всём мире. И это служит ярким примером неэффективной внешней политики этой администрации, которая сделала Америку слабее в глазах всего мира», — отмечает в своем заявлении политик.

Также спикер добавил, что подобные действия — «подходящая концовка для восьмилетней провальной политики в отношениях с Россией», которая послужит наглядным примером неэффективной внешней политики администрации Соединенных Штатов, в результате которой Америка стала слабее в глазах всего мира.

Джордж Мартин скорбит о потерях 2016 года

Джордж Мартин, автор серии романов «Песнь льда и пламени», которая легла в основу сценария сериала «Игра престолов», прокомментировал смерти актрисы Кэрри Фишер и писателя Ричарда Адамса, заявив, что плохой год стал еще хуже. Сообщение Мартина опубликовано на его странице в LiveJournal.

«Смерть, смерть и еще смерть... Этот год просто продолжает становиться хуже и хуже», — скорбит писатель.

По словам Мартина, Фишер была яркой, прекрасной, талантливой актрисой, сильной, остроумной, прямолинейной женщиной. Кроме того, заявил Мартин, мир потерял одного из своих великих фантастов, автора «Обитателей холмов». Как заявил Мартин, Адамс был прекрасным писателем.

Ранее стало известно, что пользователи Сети обвинили американского писателя и сценариста во всех бедах 2016 года. Юзеры решили, что события конца уходящего года, когда из жизни ушли многие звезды кинематографа, музыки и литературы, «вызвал» создатель «Игры престолов». Отмечается, что сочинения Джорджа Мартина отличаются многочисленными и внезапными убийствами героев книг.

В январе Джордж Мартин написал в Twitter, что срежиссировал 2016 год. После новости о смерти Кэрри Фишер он ретвитнул январскую запись и добавил: «Простите».