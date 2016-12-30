Москва, 30 декабря. Решение президента РФ Владимира Путина не отвечать зеркально на новые санкции США является достойным. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его мнению, администрация Барака Обамы ждала ответных мер Москвы с огромной надеждой. «Владимирович Владимирович показал, что Россия и ее лидер выше детских разборок Барака Обамы», — отметил Кадыров.

Глава Чечни выразил надежду, что администрация нового президента США сделает адекватные шаги для нормализации отношений с Россией.

Напомним, президент РФ заявил, что Москва расценивает введение новых санкций администрацией США как провокационный шаг, однако не будет в ответ высылать американских дипломатов из России.

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