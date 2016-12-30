Песков пошутил по поводу кремлевского банкета по случаю победы Трампа

Новосибирск, 30 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил на тему эйфории в Кремле по случаю победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом и других вопросах шла речь в телеинтервью в рамках передачи «Международная пилорама» на НТВ.

Ведущий Тигран Кеосаян спросил Пескова, был ли в Кремле праздник, банкет по случаю победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Отвечая на этот вопрос, Песков пошутил, что «да, гуляли три дня, рвали баяны». Тем не менее, Дмитрий Песков уточнил, что просто любой позитив в отношении России на международной арене вызывает радость.

По словам Пескова, «настолько все устали от, говоря дипломатическим языком, дебилизма, который происходит в отношении нашей страны, что любая надежда на какой-то позитив и какое-то конструктивное уже приводит всех в эйфорию».

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