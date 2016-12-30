Полицейские со стрельбой разняли драку мигрантов на станции «Лесная» в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 декабря. Выходцы из стран Азии затеяли драку у станции метро «Лесная» в Санкт-Петербурге. Чтобы прекратить потасовку, правоохранители были вынуждены открыть огонь.

Свидетели происшествия вызвали полицию. В результате инцидента одного из участников драки госпитализировали. Другой правонарушитель был доставлен в отдел полиции.

Личности участников драки устанавливаются. Вскоре будет вынесено процессуальное решение.

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