Депутат парламента Сирии объяснил, зачем Турции операция «Щит Евфрата»

Москва, 30 декабря. Важным событием уходящего года в Сирии стало проведение операции ВС Турции «Щит Евфрата» против курдов и террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ) на территории страны.

Как сообщил депутат парламента Сирии, представитель Дамаска на переговорах в Женеве Мухаммед Хейр аль-Аккам, до начала операции Турция поддерживала боевиков ИГ, поставляла им оружие и предоставляла свою территорию для перегруппировки, а затем перенесла борьбу с курдами на сирийскую территорию.

«Впрочем, складывается впечатление, что руководство в Анкаре в последние дни стало занимать более конструктивные позиции. Такой вывод можно сделать исходя из более тесного сотрудничества, которое в настоящее время связывает Турцию и Россию», — заявил аль-Аккам газете «Известия».

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