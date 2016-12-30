Роскосмос значительно увеличит количество пусков в 2017 году

Москва, 30 декабря. Роскосмос планирует осуществить 29 космических пусков в 2017 году, информирует пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что в 2016 пусков было гораздо меньше, а конкретно — 17. В компании не исключили, что в ближайшем будущем могут состояться еще и внеплановые полеты.

Глава Роскосмоса Игорь Комаров ранее заявлял об удвоении программы на 2017 год. Первые запуски, по его словам, будут проведены уже в январе — с «Байконура» и космодрома в Гвиане. Состоятся пуски в интересах системы ГЛОНАСС. В начале 2017 года соответствующий спутник планируется запустить с космодрома «Плесецк».

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