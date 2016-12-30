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Ученый опробует новый способ воскрешения людей из мертвых на себе
Общество

Ученый опробует новый способ воскрешения людей из мертвых на себе

Сегодня 21:48
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Ученый опробует новый способ воскрешения людей из мертвых на себе

Лондон, 30 декабря. Ученый из Великобритании Макс Мор решил заморозить свою голову в криогенной камере, чтобы воскреснуть много лет спустя.

Мор надеется, что в будущем наука позволит воскрешать людей из мертвых. Англичанин задался целью доказать научному миру, что воскрешение человека может стать реальностью.

Отрезанная голова ученого отправится на заморозку и будет поддерживаться в «рабочем» состоянии, — передает «Свободная пресса».

Мор надеется, что его голова обретет новую жизнь с новым телом в будущем.

Ранее ученые нашли подтверждения пребывания инопланетян на нашей планете.

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Сергей Свазовский
#макс мор
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