Депутат САР рассказал, что ждет переговоры по Сирии в 2017 году

Москва, 30 декабря. В наступающем году переговоры по урегулированию ситуации в Сирии будут идти в более продуктивном ключе. Об этом заявил депутат сирийского парламента, член делегации на переговорах в Женеве Мухаммед Хейр аль-Аккам.

«Я уверен, что в 2017 году переговоры будут идти в более продуктивном ключе, — сказал он.

По словам аль-Аккама, продвижение диалога тормозили действия боевиков, однако успехи сирийской армии должны сдвинуть диалог с мертвой точки.

«Это показательное событие, ставшее результатом плотного сотрудничества между сирийскими правительственными войсками и российскими вооруженными силами», — заявил эксперт газете «Известия».

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