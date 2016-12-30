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Райкин обратился к столичным медикам только после возвращения с гастролей
Общество

Райкин обратился к столичным медикам только после возвращения с гастролей

Сегодня 21:54
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Райкин обратился к столичным медикам только после возвращения с гастролей

Москва, 30 декабря. Срочная госпитализация Константина Райкина накануне наступающего Нового года взволновала россиян, СМИ постарались узнать подробности случившегося с любимым актером и руководителем театра «Сатирикон».

Помощь медиков, как выяснили СМИ, Константину Райкину, скорее всего, потребовалась из-за его преданности своим зрителям. Во время гастролей в Тобольске артисту была сделана небольшая операция после того, как он подскользнулся и упал на сцене. Однако уже вечером Константин Райкин снова вышел на сцену.

По возвращении в Москву Константину Райкину все же пришлось срочно отправиться в больницу, в НИИ им. Склифосовского,

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Алексей Громов
#райкин #сатирикон
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Сирия: непримиримые боевики не могут смириться с миром
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