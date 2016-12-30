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Карлсен обвинил соперника Карякина в самой глупой ошибке на его памяти
Спорт

Карлсен обвинил соперника Карякина в самой глупой ошибке на его памяти

Сегодня 21:41
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Карлсен назвал ошибку соперника Карякина одной из самых глупых на своей памяти

Москва, 30 декабря. Норвежский шахматист Магнус Карлсен, которому досталось второе место на чемпионате мира по блицу, расстроился из-за ошибки соперника.

Магнус Карлсен назвал ошибку Радослава Войташека в матче с Сергеем Карякиным, которая принесла россиянину победу на чемпионате мира по блицу, «одной из самых глупых» среди тех, что он видел.

«Одна из самых глупых вещей, что я когда-либо видел. Это ужасно. Это просто ужасно! Я вне себя», – цитирует Карлсена норвежский шахматный журналист Тарьей Свенсен.

Стоит напомнить, что 29 декабря Сергей Карякин стал победителем на чемпионате мира по блицу, который проходил в столице Катара Дохе. Российский гроссмейстер набрал столько же очков, сколько и норвежец Магнус Карлсен (16,5), однако норвежец уступил по дополнительным показателям.

комментарии
Кирилл Иванов
#сергей карякин
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