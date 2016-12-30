Сирия, 30 декабря. Правительственные силы выявили нескольких террористов-смертников ИГ*, прибывших из города Джарабулус в провинцию Хасака. Радикалы ССА обстреляли деревню Хабаб в пригороде Даръа, погиб мирный житель. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Радикалы открыли огонь по позициям правительственных войск в предместье Дамаска. В качестве ответных действий Сирийская арабская армия (САА) развернула наступление на позиции боевиков-оппозиционеров, укрепившихся в районе города Дума.

Провинция Алеппо

ВКС РФ нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ, укрывшихся в районе населенного пункта Тадеф в пригороде Аль-Баба. В ходе воздушной операции были уничтожены трое исламистов

Боевики террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам»*** атаковали участников пикета, который устроили сторонники Свободной сирийской армии (ССА). Ранее сообщалось, что демонстрация прошла в городе Дарат Изза на западе Алеппо.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГ переименовали населенный пункт Ум Хамам, расположенный в предместье Дейр эз-Зора, в Аль-Амирию.

Провинция Даръа

В районе деревни Аль-Ярмук в западном пригороде Даръа идут бои между боевиками ССА и террористами ИГ. В результате столкновений были нейтрализованы несколько исламистов.

Радикалы ССА обстреляли деревню Хабаб в пригороде Даръа. В результате атаки погиб местных житель, информация о пострадавших уточняется.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб в районе населенного пункта Кафр-Синджа произошел взрыв. Местные жители сообщают, что взрыв произошел на заводе по производству пластика, принадлежащем боевикам, где исламисты изготавливают ракеты.

Провинция Хама

По данным оппозиционного источника, ВВС Сирии нанесли 16 авиаударов по позициям боевиков в пригороде Хамы. Также сирийская авиация атаковала опорные пункты радикалов, укрепившихся в районе Кафр-Зеты на севере провинции. Информация проверяется.

Провинция Хасака

Сирийская армия провела ряд антитеррористических операций в городе Хасака и его окрестностях. Так, правительственные силы выявили нескольких террористов-смертников «Исламского государства», прибывших из города Джарабулус.

Ирак

Иракская военная разведка выявила террориста-смертника ИГ в провинции Ниневия. Правительственная армия уничтожила исламиста, предотвратив теракт в густонаселенном квартале Аль-Сада.