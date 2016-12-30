Стало известно, кто будет наследником состояния певца Джорджа Майкла

Лондон, 30 декабря. Британский певец Джордж Майкл, скончавшийся в ночь на 25 декабря, завещал внушительную часть своего состояния старшей сестре Мелани, пишет The Telegraph.

55-летняя сестра известного певца Мелани была личным парикмахером и стилистом Майкла и сопровождала его в турне в конце 80-х годов. Ей артист завещал 105 миллионов фунтов стерлингов. Также в завещании указана еще одна старшая сестра певца — 57-летняя Йода.

Ранее СМИ писали, что, возможно, Джордж Майкл упомянул в завещании своих крестных. Джордж Майкл в том числе является крестным отцом дочери британской певицы Джери Холлиуэлл.

После смерти певца выяснилось, что он занимался благотворительностью и последние несколько лет работал в ночлежке для бездомных, предпочитая сохранять анонимность.

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