FAN-TV Лента новостей
Стало известно, кто будет наследником состояния певца Джорджа Майкла
Весь мир

Стало известно, кто будет наследником состояния певца Джорджа Майкла

Сегодня 21:44
57

Стало известно, кто будет наследником состояния певца Джорджа Майкла

Лондон, 30 декабря. Британский певец Джордж Майкл, скончавшийся в ночь на 25 декабря, завещал внушительную часть своего состояния старшей сестре Мелани, пишет The Telegraph.

55-летняя сестра известного певца Мелани была личным парикмахером и стилистом Майкла и сопровождала его в турне в конце 80-х годов. Ей артист завещал 105 миллионов фунтов стерлингов. Также в завещании указана еще одна старшая сестра певца — 57-летняя Йода.

Ранее СМИ писали, что, возможно, Джордж Майкл упомянул в завещании своих крестных. Джордж Майкл в том числе является крестным отцом дочери британской певицы Джери Холлиуэлл.

После смерти певца выяснилось, что он занимался благотворительностью и последние несколько лет работал в ночлежке для бездомных, предпочитая сохранять анонимность.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Таисия Григорьева
#джордж майкл
Новости партнеров
Эксклюзив

Охотник в Сирии и настоящий майдан: что больше всего читали на ФАН в 2016 году

Сегодня 20:37
94

Сирия новости 30 декабря 2016 19.30: ИГ планирует уморить жаждой жителей Алеппо, ССА нарушает перемирие в Дамаске

Сегодня 19:30
463

Главные новости 30 декабря

Сегодня 19:00
170

Эксперт: «Россия – единственная страна, которая распахнула для украинцев свои двери, чтобы у нас граждане не умирали с голоду»

Сегодня 18:29
878

Сирия сегодня: в Алеппо подсчитывают ущерб, США готовы участвовать в урегулировании кризиса

Сегодня 18:28
258
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Роскосмос значительно увеличит количество пусков в 2017 году

22:02

Райкин обратился к столичным медикам только после возвращения с гастролей

21:54

Депутат САР рассказал, что ждет переговоры по Сирии в 2017 году

21:53

Ученый опробует новый способ воскрешения людей из мертвых на себе

21:48

Стало известно, кто будет наследником состояния певца Джорджа Майкла

21:44

Карлсен обвинил соперника Карякина в самой глупой ошибке на его памяти

21:41

Стало известно, с кем Трамп встретит Новый год

21:32

ФАС открыла дела в отношении Lenovo и Superwave

21:30

Сенатор Маккейн и глава разведки проведут слушания по «российской киберугрозе»

21:25

Сирия: курды уничтожили 18 боевиков ИГ под Раккой

21:22

Перемирие в Сирии отделило оппозицию от «Джебхат ан-Нусры» — Чуркин

21:15

Перемирие в Сирии: Лавров и Чавушоглу сверили часы

21:15
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Роскосмос значительно увеличит количество пусков в 2017 году
Читать
Закрыть