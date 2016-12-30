ФАС открыла дела в отношении Lenovo и Superwave

Москва, 30 декабря. Федеральная антимонопольная служба открыла административные дела в отношении компаний «Леново» и «Супервэйв групп», которые выступают ответчиками в деле о картеле на торгах по поставкам техники для государственных нужд.

В антимонопольном органе отметили, что оба предприятия затягивают процесс предоставления документов, которые истребует ФАС. За данное нарушение установлен штраф в размере 500 000 рублей за каждый случай.

В ФАС считают, что «Леново» систематически противодействует расследованию. В частности, 17 ноября были сорваны мероприятия в ходе внеплановой выездной проверки.

Ранее сообщалось о проверках, инициированных антимонопольным органом в отношении Mastercard и Visa.