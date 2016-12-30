Стало известно, с кем Трамп встретит Новый год

Вашингтон, 30 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп намерен встретить 2017 год в своей резиденции «Мар-а-Лаго» во Флориде.

На праздновании, помимо супруги Трампа Мелании и их сына Баррона, ожидается присутствие более 800 гостей, в том числе музыкальный продюсер Куинси Джонс и актер Сильвестр Сталлоне.

Трамп планирует угощать присутствующих коктейлями, накормить праздничным ужином, после чего начнутся танцы, передает The Hill.

Ранее НСН сообщала, что избранный президент США Дональд Трамп пока не планирует встречу с Владимиром Путиным.

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