Сенатор Маккейн и глава разведки проведут слушания по «российской киберугрозе»

Вашингтон, 30 декабря. Сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн 5 января проведет слушание в связи с предполагаемыми российскими кибератаками, информирует издание Politico со ссылкой на источник.

В слушании будут участвовать директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, глава Агентства национальной безопасности Майк Роджерс и замминистра обороны по вопросам разведки Марсель Леттре.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за якобы «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в РФ. Вашингтон принял решение выслать из страны 35 российских дипломатов.