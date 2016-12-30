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Сирия: курды уничтожили 18 боевиков ИГ под Раккой
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Сирия: курды уничтожили 18 боевиков ИГ под Раккой

Сегодня 21:22
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курды

Ракка (Сирия), 30 декабря. Боевики запрещенной в России террористической организации ИГ понесли существенные потери к северу от Ракки в результате атаки на деревню Восточный Джабер.

Накануне деревня была освобождена курдскими повстанцами «Сирийских демократических сил», а сегодня террористы, попытавшись взять реванш, получили отпор. Боевики атаковали деревню на начиненных взрывчаткой автомобилях. В результате боестолкновения с курдами уничтожены 18 боевиков ИГ и один бронетранспортер террористов.

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