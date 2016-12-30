Перемирие в Сирии: Лавров и Чавушоглу сверили часы

Москва, 30 декабря. МИД РФ сообщил о состоявшемся телефонном разговоре министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с министром иностранных дел Турецкой республики Чавушоглу.

Как следует из официального сообщения МИД РФ, министры продолжили обсуждение комплекса вопросов, связанных с реализацией положений документов, подписанных накануне, 29 декабря правительством САР и оппозицией при посредничестве Москвы и Анкары. В Сообщении МИД особо подчеркнуто, что главы МИД России и Турции подтвердили важность соблюдения всеми оппозиционными группировками режима прекращения боевых действий и проявления ими конструктивных подходов в контексте подготовки к предстоящей встрече в Астане.

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