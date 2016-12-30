FAN-TV Лента новостей
Перемирие в Сирии: Лавров и Чавушоглу сверили часы
Новости Сирии

Перемирие в Сирии: Лавров и Чавушоглу сверили часы

Сегодня 21:15
38

Перемирие в Сирии: Лавров и Чавушоглу сверили часы

Москва, 30 декабря. МИД РФ сообщил о состоявшемся телефонном разговоре министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с министром иностранных дел Турецкой республики Чавушоглу.

Как следует из официального сообщения МИД РФ, министры продолжили обсуждение комплекса вопросов, связанных с реализацией положений документов, подписанных накануне, 29 декабря правительством САР и оппозицией при посредничестве Москвы и Анкары. В Сообщении МИД особо подчеркнуто, что главы МИД России и Турции подтвердили важность соблюдения всеми оппозиционными группировками режима прекращения боевых действий и проявления ими конструктивных подходов в контексте подготовки к предстоящей встрече в Астане.

Выберите главное событие 2016 года!

Информационное агентство «Федеральное агенство новостей» – это портал, на котором собраны все самые свежие, актуальные и важные новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области

комментарии
Алексей Громов
#сирия #москва #лавров #чавушоглу #анкара #сар
Новости партнеров
Эксклюзив

Охотник в Сирии и настоящий майдан: что больше всего читали на ФАН в 2016 году

Сегодня 20:37
76

Сирия новости 30 декабря 2016 19.30: ИГ планирует уморить жаждой жителей Алеппо, ССА нарушает перемирие в Дамаске

Сегодня 19:30
412

Главные новости 30 декабря

Сегодня 19:00
160

Эксперт: «Россия – единственная страна, которая распахнула для украинцев свои двери, чтобы у нас граждане не умирали с голоду»

Сегодня 18:29
778

Сирия сегодня: в Алеппо подсчитывают ущерб, США готовы участвовать в урегулировании кризиса

Сегодня 18:28
246
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Стало известно, с кем Трамп встретит Новый год

21:32

ФАС открыла дела в отношении Lenovo и Superwave

21:30

Сенатор Маккейн и глава разведки проведут слушания по «российской киберугрозе»

21:25

Сирия: курды уничтожили 18 боевиков ИГ под Раккой

21:22

Перемирие в Сирии отделило оппозицию от «Джебхат ан-Нусры» — Чуркин

21:15

Перемирие в Сирии: Лавров и Чавушоглу сверили часы

21:15

Штайнмайер назвал перемирие в Сирии «ободряющим сигналом»

21:08

Рогозин шуткой ответил на заявление Киева о «ракетном оружии, которого нет у РФ»

21:08

Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве

21:01

Макфол встретил аплодисментами решение Путина об американских дипломатах

20:46

День святого Сильвестра: когда отмечается, история, Сильвестр-Клаус, приметы и поговорки

20:45

Захарова потроллила Госдеп, потерявший дар речи от решения Путина

20:42
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Стало известно, с кем Трамп встретит Новый год
Читать
Закрыть