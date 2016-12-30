Штайнмайер назвал перемирие в Сирии «ободряющим сигналом»

Берлин, 30 декабря. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что перемирие в Сирии, которое было достигнуто при посредничестве России является «ободряющим сигналом». Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Passauer Neue Presse.

Штайнмайер пояснил, что договоренности о перемирии между Дамаском и умеренной оппозицией вселяет большую надежду на мирное решение конфликта в Сирии.

«То, что сейчас сирийское правительство и представители сирийских оппозиционных групп согласились на режим тишины, является ободряющим сигналом», — отметил Штайнмайер.

Стоит напомнить, что благодаря усилиям России, с сегодняшнего дня по всей территории Сирии начнет действовать режим прекращения огня между правительственными силами и вооруженными формированиями оппозиции. Соглашение исключает запрещенные в России террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»*.

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