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Перемирие в Сирии отделило оппозицию от «Джебхат ан-Нусры» — Чуркин
Политика

Перемирие в Сирии отделило оппозицию от «Джебхат ан-Нусры» — Чуркин

Сегодня 21:15
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Перемирие в Сирии отделило оппозицию от «Джебхат ан-Нусры» — Чуркин

Вашингтон, 30 декабря. Перемирие в Сирии позволило добиться разделения террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и умеренной оппозиции, которого не удалось достичь США. Об этом заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

По его словам, Вашингтон всегда уклончиво отвечал на вопрос относительно позиций умеренной оппозиции.

«Мы подозреваем, что они так и не смогли размежевать «Ан-Нусру» от так называемой умеренной оппозиции. Теперь это достигнуто, наши военные понимают, кто есть кто и кто — где», — заявил Чуркин.

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