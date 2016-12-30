Рогозин шуткой ответил на заявление Киева о «ракетном оружии, которого нет у РФ»

Москва, 30 декабря. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин иронично отнесся к заявлению Киева о создании якобы передового ядерного оружия, которого нет у России.

Ранее депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в телеинтервью заявил, что Украина разработала ракетное оружие, которого нет у России.

«Украина делает ракетное оружие, которого в России нет», — депутат Рады. Точнее, которого в России уже нет», — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Эксперты не раз обращали внимание на то, что якобы новейшие разработки украинского ВПК — это модернизация советской военной техники.

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