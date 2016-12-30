NASA сообщило, что две кометы приближаются к Земле на огромной скорости

Москва, 30 декабря. Инфракрасный космический телескоп NEOWISE зафиксировал два объекта, которые стремительно приближаются к Земле. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Первым объект, оказалась комета C/2016 U1 NEOWISE, которую можно будет увидеть в бинокль в начале 2017 года, а 14 января она достигнет ближайшей к Солнцу точки, лежащей внутри орбиты Меркурия.



Второй объект, 2016 WF9, который является астероидом или кометой без пылевого облака, достигнет орбиты Земли 25 февраля. Небесное тело приблизится к орбите нашей планеты на расстояние в 51 миллион километров. При этом диаметр 2016 WF9 достигает одного километра.