Макфол встретил аплодисментами решение Путина об американских дипломатах

Вашингтон, 30 декабря. Бывший посол США в России Майкл Макфол поприветствовал решение президента РФ Владимира Путина не отвечать на санкции администрации Барака Обамы, которая решила выдворить российских дипломатов из США.

«Я восхищаюсь решением Путина не высылать американских дипломатов. Они не сделали ничего плохого», — написал Макфол в Twitter.

Напомним, президент РФ заявил, что Москва расценивает введение новых санкций администрацией США как провокационный шаг, однако не будет в ответ высылать американских дипломатов из России.

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