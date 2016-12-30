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Захарова потроллила Госдеп, потерявший дар речи от решения Путина
Политика

Захарова потроллила Госдеп, потерявший дар речи от решения Путина

Сегодня 20:42
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Захарова довольна молчанием США после скандала с выдворением дипломатов

Москва, 30 декабря. США не стали комментировать отказ России прибегать к контрсанкциям после решения выдворить российских дипломатов из Вашингтона, спикер МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над этой новой линией поведения Вашингтона.

«Сегодня представитель Госдепартамента заявил: «Мы видели высказывания президента Путина. Нам нечего добавить». Вот так и надо было с самого начала себя вести, а то столько времени потеряли», — написала Мария Захарова в Facebook.

29 декабря действующий президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях за якобы вмешательство российских хакеров в президентские выборы. Из страны выдворяются 35 российских дипломатов.

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Таисия Григорьева
#мария захарова
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