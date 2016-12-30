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День святого Сильвестра: когда отмечается, история, Сильвестр-Клаус, приметы и поговорки
Общество

День святого Сильвестра: когда отмечается, история, Сильвестр-Клаус, приметы и поговорки

Сегодня 20:45
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День святого Сильвестра: когда отмечается, история, Сильвестр-Клаус, приметы и поговорки

Когда все жители Земли собираются встречать Новый год (праздник совсем нерелигиозный), отмечается День святого Сильвестра (Селиверстов день), в который чтут память двух христианских святых.

Когда отмечается День святого Сильвестра

В католических странах День святого Сильвестра отмечается 31 декабря, в православных — 15 января.

История и особенности праздника

В этот праздник чествуют двух святых, которые носили имя Сильвестр. Первый — это Папа римский Сильвестр I, который жил в третьем веке. По легенде в 314 году нашей эры святой Сильвестр изловил и обезвредил ветхозаветное чудовище — морского змея Левиафана, который должен был во время смены эпох в 1000 году вырваться на свободу и спровоцировать конец света. Однако Сильвестр I, заарканив змея, предотвратил катастрофу.

Второй Сильвестр — Папа Сильвестр II — был предстоятелем Римской католической церкви в 999-1003 годах — как раз в непростое время смены эпох. Сильвестр II считался магом, противостоящим проискам дьявола.

На 31 декабря приходится день смерти Сильвестра I, и именно этот день стал праздником в честь святого. В этот день в католических странах люди наряжаются в праздничные маскарадные костюмы, называя себя Сильвестр-Клаусами (парафраз Санта-Клауса), и участвуют в костюмированных забавах, плавно переходящих в празднование Нового года. Вопрос: «Куда собираешься на Сильвестра?» означает — «Где собираешься встречать Новый год?»

День святого Сильвестра: когда отмечается, история, Сильвестр-Клаус, приметы и поговорки

Сильвестров день у славян

У славян Сильвестров день также носит название День Кура и Курки. Праздник отмечался 15 января (2 января по старому стилю).

Этот день на Руси был посвящен домашней птице: в День Кура и Курки крестьяне чистили курятники, окуривали стены дымом, чтобы куры не болели, делали новые насесты, а также практиковали различные заговоры против болезней домашней живности. Кое-где в курятниках вешали специальные камни с отверстиями естественного происхождения, проточенными речной или морской водой, которые назывались «куриный бог». Считалось, что «куриный бог» защищает кур от кикимор.

Также на Сильвестра и гадали о погоде на следующую осень и заговаривали лихорадку у людей.

Приметы и поговорки на святого Сильвестра

  • Какая погода на святого Сильвестра, такая и в сентябре отзовется.
  • В Сильвестров день заговаривают лихоманку (лихорадку).
  • Святой Сильвестр гонит лихоманок-сестер за семьдесят семь верст.
  • Лихорадка — не матка: треплет, не жалеет.
комментарии
Алексей Громов
#день святого сильвестра #сильвестр-клаус #сильвестров день у славян
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