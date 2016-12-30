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Порошенко наградил Маккейна орденом и позвал в Донбасс
Украина

Порошенко наградил Маккейна орденом и позвал в Донбасс

Сегодня 20:30
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Порошенко наградил Маккейна орденом и позвал в Донбасс

Киев, 30 декабря. Президент Украины Петр Порошенко наградил американского сенатора Линдси Грэм орденом Ярослава Мудрого и вручил «преданному другу Украины» сенатору Джону Маккейну орден Свободы. Об этом он сообщил в соцсетях.

Порошенко подчеркнул, что для Киева «очень важно иметь традиционную двухпартийную поддержку в Конгрессе США… в борьбе против российской агрессии». Он также поприветствовал сохранение политики международных санкции против России до полного выполнения минских договоренностей.

Кроме того, Порошенко предложил Джону Маккейну, Линдси Грэм и Эми Клобучар посетить Донбасс «для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны» и ополченцев, которые якобы продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня.

комментарии
Катерина Михайлиди
#петр порошенко
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