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Чуркин объяснил, как США цинично поставили под санкционный удар российских детей
Весь мир

Чуркин объяснил, как США цинично поставили под санкционный удар российских детей

Сегодня 20:14
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Чуркин назвал циничным действия США в отношении российских дипломатов

Нью-Йорк, 30 декабря. США поступили цинично, заблокировав российским дипломатам доступ к загородным комплексам РФ в Нью-Йорке и Мэриленде перед началом зимних каникул. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

Он пояснил, что загородные комплексы российского дипломатического ведомства в Нью-Йорке являются ежегодным местом отдыха для детей российских дипломатов в США, при этом в администрации действующего президента Барака Обамы об этом все прекрасно знают.

«Они решили взяться за наших детей. Они прекрасно знают, что на этих двух объектах проводят каникулы наши дети. Сейчас время рождественских праздников, время каникул в школах, с 1 по 10 января. Это время, когда дети отправляются на эти объекты», — пояснил Чуркин.

Стоит напомнить, что 29 декабря администрация действующего президента США Барака Обамы ввела санкции в отношении 35 российских дипломатов. В надежде на жесткую реакцию Москвы Обама решил выслать российских дипломатов из США. Однако президент России Владимир Путин принял решение не предпринимать ответных мер на очередные санкции Вашингтона против Москвы.

Владимир Путин отметил, что Россия не будет опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии, а будет выстраивать качественно новые взаимоотношения с администрацией президента Дональда Трампа.

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Кирилл Иванов
#виталий чуркин
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