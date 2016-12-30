Информационный центр «СОВА» признали в России НКО-иноагентом

Москва, 30 декабря. Минюст РФ добавил в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, информационно-аналитический центр «СОВА» в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу.

«В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 30 декабря 2016 года в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена региональная общественная организация содействия просвещению граждан «Информационно-аналитический центр «СОВА», — говорится в сообщении.

Факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установили во время внеплановой проверки документов, данную работу проводило главное управление Минюста России по Москве.

Данная организация определяет свою сферу задач и интересов в рамках проблем национализма и ксенофобии, взаимоотношений религии и общества.