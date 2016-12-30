Вашингтон, 30 декабря. Сдержанная реакция президента РФ Владимира Путина на новые санкции США и отказ от контрмер, а также приглашение детей американских дипломатов на елку стали унижением для президента США Барака Обамы. Об этом заявила экс-глава московского бюро CNN, ведущий эксперт по России Джилл Догерти.

По ее словам, «удивительной» реакцией на действия Вашингтона Москва показала, что его решения больше не имеют значения. Игнорирование администрации Обамы также является сигналом для нового президента США: «Давайте забудем все это и начнем работать вместе», что стало «страшным оскорблением» для главы Белого дома и намеком на его политическое бессилие.

Напомним, президент РФ заявил, что Москва расценивает введение новых санкций администрацией США как провокационный шаг, однако не будет в ответ высылать американских дипломатов из России.