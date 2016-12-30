Два человека погибли при падении лифта с высоты 13-го этажа в Обнинске

Обнинск, 30 декабря. Два работника погибли в результате обрушения строительного лифта в городе Обнинске Калужской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Лифт упал сегодня, 30 декабря, в ходе строительства дома на пересечении проспектов Маркса и Ленина. Двое рабочих разбились в результате падения лифта с высоты 13-го этажа. Следователи проводят проверку, после чего будет вынесено процессуальное решение.

«По предварительным данным, произошел разрыв в местах сварки конструкции, по которой перемещался лифт», — говорится в сообщении регионального управления СК.