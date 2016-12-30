FAN-TV Лента новостей
В Москве автомойщики угнали элитный автомобиль, чтобы украсть елки
Происшествия

В Москве автомойщики угнали элитный автомобиль, чтобы украсть елки

Сегодня 19:42
74

В Москве автомойщики угнали элитный автомобиль, чтобы украсть елки

Москва, 30 декабря. Московская полиция задержала сотрудников автомойки, которые подозреваются в угоне машины и похищении новогодних елок. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД Москвы Александр Князев.

«Сотрудники ОМВД России по району Строгино Москвы задержали двоих мужчин по подозрению в хищении новогодних елок и угоне иномарки», — сказал он.

По словам Князева, 29 декабря около 03:00 автомойщики решили навестить елочный базар на улице Маршала Катукова, чтобы раздобыть там несколько елок. При этом средством передвижения они выбрали джип Volvo, который они только что вымыли.

После «удачного похищения» елок автомойщики попытались продать несколько из них, однако были задержаны сотрудниками полиции.

комментарии
Кирилл Иванов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 30 декабря 2016 19.30: ИГ планирует уморить жаждой жителей Алеппо, ССА нарушает перемирие в Дамаске

Сегодня 19:30
87

Главные новости 30 декабря

Сегодня 19:00
64

Эксперт: «Россия – единственная страна, которая распахнула для украинцев свои двери, чтобы у нас граждане не умирали с голоду»

Сегодня 18:29
367

Сирия сегодня: в Алеппо подсчитывают ущерб, США готовы участвовать в урегулировании кризиса

Сегодня 18:28
152

Сирия: новое перемирие и промежуточные итоги войны

Сегодня 18:15
139
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Полиция назвала необъяснимой причину смерти Джорджа Майкла

19:51

Госдеп потерял дар речи от реакции Путина на новые санкции США

19:44

В Москве автомойщики угнали элитный автомобиль, чтобы украсть елки

19:42

Захарченко отменил комендантский час в ДНР на Новый год и Рождество

19:32

Путин высоко оценил сотрудничество с Канадой по Арктике

19:30

Сирия новости 30 декабря 2016 19.30: ИГ планирует уморить жаждой жителей Алеппо, ССА нарушает перемирие в Дамаске

19:30

Легенда велоспорта Ферди Кюблер ушел из жизни в возрасте 97 лет

19:23

Чемпионами мира по блицу стали россиянин Карякин и украинка Музычук

19:18

Сирия, США, Израиль и Палестина: ждать ли в 2017 году Третьей мировой

19:12

Девятилетний ребенок тяжело пострадал при взрыве пиротехники под Москвой

19:09

ФАН публикует видео передачи тела погибшего в ДНР солдата ВСУ

19:07

Сирия: западные СМИ с недоверием признали успех первого дня перемирия

19:07
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Полиция назвала необъяснимой причину смерти Джорджа Майкла
Читать
Закрыть