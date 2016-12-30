В Москве автомойщики угнали элитный автомобиль, чтобы украсть елки

Москва, 30 декабря. Московская полиция задержала сотрудников автомойки, которые подозреваются в угоне машины и похищении новогодних елок. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД Москвы Александр Князев.

«Сотрудники ОМВД России по району Строгино Москвы задержали двоих мужчин по подозрению в хищении новогодних елок и угоне иномарки», — сказал он.

По словам Князева, 29 декабря около 03:00 автомойщики решили навестить елочный базар на улице Маршала Катукова, чтобы раздобыть там несколько елок. При этом средством передвижения они выбрали джип Volvo, который они только что вымыли.

После «удачного похищения» елок автомойщики попытались продать несколько из них, однако были задержаны сотрудниками полиции.