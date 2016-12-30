Госдеп потерял дар речи от реакции Путина на новые санкции США

Вашингтон, 30 декабря. Госдепартамент США оставил без комментариев заявление президента РФ Владимира Путина, который принял решение не высылать дипломатов США из России в ответ на новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона. Об этом заявил представитель Госдепартамента.

«Мы видели высказывания президента Путина. Нам нечего добавить», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, президент РФ заявил, что Москва расценивает введение новых санкций администрацией США как провокационный шаг, однако не будет в ответ высылать американских дипломатов из России.