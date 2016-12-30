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Полиция назвала необъяснимой причину смерти Джорджа Майкла
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Полиция назвала необъяснимой причину смерти Джорджа Майкла

Сегодня 19:51
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Исследование не помогло приоткрыть завесу тайны смерти Джорджа Майкла

Лондон, 30 декабря. Патологоанатомическое исследование не помогло определить причину смерти знаменитого британского певца Джорджа Майкла, сообщила местная полиция.

«Причина смерти остается невыясненной, будут проведены дополнительные тесты. Маловероятно, что результаты этих тестов станут известны ранее, чем через несколько недель», — рассказали журналистам в полиции.

Смерть артиста продолжают трактовать как необъяснимую, однако не вызывающую подозрений. Джордж Майкл был обнаружен мертвым 25 декабря в своем загородном особняке в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир. Вероятно, 53-летний певец умер во сне. Менеджер певца Майкл Липпман заявил, что причиной смерти известного артиста могла стать сердечная недостаточность.

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Таисия Григорьева
#джордж майкл
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