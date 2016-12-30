Легенда велоспорта Ферди Кюблер ушел из жизни в возрасте 97 лет

Цюрих, 30 декабря. Известный швейцарский велосипедист Ферди Кюблер скончался в Цюрихе в возрасте 97 лет. Об этом сообщает интернет-издание life.ru.

Ферди Кюблер начал свою профессиональную карьеру в 1940 году, одержав победу в велогонке Тур де Свисс в 1942 году. Широкую известность Кюблер получил в 1950 году, после того как стал победителем легендарной французской велогонки Tour de France.

К 1951 году он четыре раза подряд одержал победу в швейцарской гонке Radmeisterschaften. В 1957 году Ферди Кюблер завершил карьереу в велоспорте. В 1983 году он был признан самым популярным швейцарским спортсменом за последние 50 лет.