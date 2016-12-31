Прикольные новогодние поздравления с годом Петуха — 2017 для sms и соцсетей

Наступает Новый год — 2017, по Восточному календарю это — год Красного огненного петуха. Встретить новогоднюю птицу нужно как следует, накрыв стол так, чтобы ему было что поклевать, поставить на стол побольше ярких блюд: салатов, фруктов и овощей, и ни в коем случае не готовить для новогодней трапезы блюда из куриного мяса.

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А еще 31 декабря — 1 января нужно обязательно успеть поздравить всех родных и друзей, можно телефонным звонком или даже прийти с визитом, можно раритетной почтовой открыткой или телеграммой, а можно — современно: по электронной почте, SMS-сообщением или через мессенджеры в социальных сетях.

Ну, а если персональные поздравления писать нет времени, можно просто поставить новогодний стихотворный статус, присовокупив к нему несколько слов от себя.

Варианты таких стихотворных поздравлений Федеральное агентство новостей предлагает нашим читателям.

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Прикольные sms-поздравления с Годом Петуха — 2017

***

Пришел Новый Год,

Веселится народ.

Поменьше забот —

И радость придет!

Чтоб вам не стареть,

Смеяться и петь,

Побольше хотеть,

И мочь, и суметь!

***

Тебе желаю в Новый год

Жить без забот и хлопот!

Желаю со скукой не знаться,

Почаще со мной целоваться!

***

Пусть кризис сгинет, как и всё плохое —

Уйдет с последним вздохом декабря!

А всё прекрасное, живое

Придет к вам в утро января!

Забавные новогодние SMS-поздравления и пожелания

***

Денег вам больше зеленых и красных,

Ярких успехов, мгновений прекрасных!

И новогодних огней,

И долгожданных друзей!

***

Говорят, что в Новый год

Всё всегда сбывается,

Даже то, что за весь год

Сбыть не получается!

***

Поздравляю и желаю:

Не болеть и не стареть,

Много шуток, тостов, смеха,

И во всем всегда успеха!

Вместо водки — коньячок,

На закусочку — судачок,

Новогодний торт потолще,

За столом гостей побольше.

Пожелания в стихах на Новый год — 2017 для статусов в соцсетях и sms

***

Пусть весело светит нарядная елка,

Пусть смех ваш и песни звучат без умолку,

И пусть будет радостным весь этот год!

Уж очень вы все симпатичный народ.

***

Пусть на льдистый поднос

В Новый год Дед Мороз

Бриллиантовый кубок поставит,

До краев золотого здоровья нальет,

На закуску веселья добавит!

***

В Новый год тебе желаю

Денег и в делах удачи,

Много пива ледяного

И снегурочек горячих!

Забавные новогодние поздравления в стихах и в прозе

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю всем девушкам быть яркими курочками на празднике жизни, а мужчинам — стильными, сильными, смелыми хозяевами судьбы.

***

Невзгоды пусть уходят прочь, а радость в сердце озаряет всех вокруг. Пускай глаза искрятся ярко, а в душе разливается тепло.

***

Пусть фейерверк эмоций ярких этот праздник принесет, и за это можно выпить, здравствуй, здравствуй, Новый год!

***

Всего вам хорошего, самого лучшего,

Удачи во всем и счастливого случая.

Пусть будут приятными ваши заботы,

Хорошие чувства приносит работа.

Пускай не несет Новый год огорченья,

А только отличного всем настроенья!

***

Символ года наш, однако,

И храбрец, и забияка,

Если дашь ему ты повод,

Это значит — будет драка!

Но зачем нам, братцы, драться?

За столом пора собраться!

Ты, Петух, умерь свой пыл,

Чтобы год твой петушиный мирным, добрым, славным был!

***

Пожелания в год Петуха:

Красной девице — жениха,

Кошелькам — купюр покрупней,

Животу — море яств повкусней,

Глазкам — блеска, а щечкам — румянца,

Чувствам — драйва, а ножкам — танца!

Всем, кто трудится, — взлетов в карьере,

Дому — новых вещей в интерьере,

Пылкой страсти всем милым влюбленным,

Чутких шефов — всем подчиненным,

Всем заветным мечтам воплотиться,

Новым годом всем нам насладиться!