Прикольные новогодние поздравления с годом Петуха — 2017 для sms и соцсетей

Наступает Новый год — 2017, по Восточному календарю это — год Красного огненного петуха. Встретить новогоднюю птицу нужно как следует, накрыв стол так, чтобы ему было что поклевать, поставить на стол побольше ярких блюд: салатов, фруктов и овощей, и ни в коем случае не готовить для новогодней трапезы блюда из куриного мяса.
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А еще 31 декабря — 1 января нужно обязательно успеть поздравить всех родных и друзей, можно телефонным звонком или даже прийти с визитом, можно раритетной почтовой открыткой или телеграммой, а можно — современно: по электронной почте, SMS-сообщением или через мессенджеры в социальных сетях.
Ну, а если персональные поздравления писать нет времени, можно просто поставить новогодний стихотворный статус, присовокупив к нему несколько слов от себя.
Варианты таких стихотворных поздравлений Федеральное агентство новостей предлагает нашим читателям.
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***
Пришел Новый Год,
Веселится народ.
Поменьше забот —
И радость придет!
Чтоб вам не стареть,
Смеяться и петь,
Побольше хотеть,
И мочь, и суметь!
***
Тебе желаю в Новый год
Жить без забот и хлопот!
Желаю со скукой не знаться,
Почаще со мной целоваться!
***
Пусть кризис сгинет, как и всё плохое —
Уйдет с последним вздохом декабря!
А всё прекрасное, живое
Придет к вам в утро января!
***
Денег вам больше зеленых и красных,
Ярких успехов, мгновений прекрасных!
И новогодних огней,
И долгожданных друзей!
***
Говорят, что в Новый год
Всё всегда сбывается,
Даже то, что за весь год
Сбыть не получается!
***
Поздравляю и желаю:
Не болеть и не стареть,
Много шуток, тостов, смеха,
И во всем всегда успеха!
Вместо водки — коньячок,
На закусочку — судачок,
Новогодний торт потолще,
За столом гостей побольше.
***
Пусть весело светит нарядная елка,
Пусть смех ваш и песни звучат без умолку,
И пусть будет радостным весь этот год!
Уж очень вы все симпатичный народ.
***
Пусть на льдистый поднос
В Новый год Дед Мороз
Бриллиантовый кубок поставит,
До краев золотого здоровья нальет,
На закуску веселья добавит!
***
В Новый год тебе желаю
Денег и в делах удачи,
Много пива ледяного
И снегурочек горячих!
***
Поздравляю с Новым годом! Желаю всем девушкам быть яркими курочками на празднике жизни, а мужчинам — стильными, сильными, смелыми хозяевами судьбы.
***
Невзгоды пусть уходят прочь, а радость в сердце озаряет всех вокруг. Пускай глаза искрятся ярко, а в душе разливается тепло.
***
Пусть фейерверк эмоций ярких этот праздник принесет, и за это можно выпить, здравствуй, здравствуй, Новый год!
***
Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всем и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорченья,
А только отличного всем настроенья!
***
Символ года наш, однако,
И храбрец, и забияка,
Если дашь ему ты повод,
Это значит — будет драка!
Но зачем нам, братцы, драться?
За столом пора собраться!
Ты, Петух, умерь свой пыл,
Чтобы год твой петушиный мирным, добрым, славным был!
***
Пожелания в год Петуха:
Красной девице — жениха,
Кошелькам — купюр покрупней,
Животу — море яств повкусней,
Глазкам — блеска, а щечкам — румянца,
Чувствам — драйва, а ножкам — танца!
Всем, кто трудится, — взлетов в карьере,
Дому — новых вещей в интерьере,
Пылкой страсти всем милым влюбленным,
Чутких шефов — всем подчиненным,
Всем заветным мечтам воплотиться,
Новым годом всем нам насладиться!