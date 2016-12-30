Захарченко отменил комендантский час в ДНР на Новый год и Рождество

Донецк, 30 декабря. Глава ДНР Александр Захарченко принял решение отменить комендантский час на территории республики в новогоднюю и рождественскую ночь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации руководителя ДНР.

«Глава республики распорядился приостановить действие режима комендантского часа на территории ДНР с 23:00 часов 31 декабря 2016 года до 05:00 часов 1 января 2017 года, а также с 23:00 часов 6 января до 05:00 часов 7 января 2017 года», — говорится в сообщении.

Во время приостановки действия комендантского часа МВД ДНР будет патрулировать улицы в усиленном режиме.

Выберите главное событие 2016 года!