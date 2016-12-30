Чемпионами мира по блицу стали россиянин Карякин и украинка Музычук

Доха (Катар), 30 декабря. Российский шахматист Сергей Карякин стал победителем на чемпионате мира по блицу, который завершился в Дохе. Чемпионкой среди шахматисток стала украинка Анна Музычук.

После 21 партии российский гроссмейстер Карякин набрал 16,5 очка. Второе место занял норвежец Магнус Карлсен, он набрал такое же количество очков, однако уступил Карякину по дополнительным показателям.

Третье место завоевал россиянин Даниил Дубов, который набрал 14,5 баллов и обогнал по дополнительным показателям американского шахматиста Хикару Накамуру, а также россиянина Александра Грищука. Карякин впервые в карьере стал чемпионом мира по блицу, в 2015 году победу одержал Александр Грищук.

В турнире по блицу среди женщин победу одержала украинка Анна Музычук, набравшая 13 баллов в 17 партиях. На втором месте россиянка Екатерина Лагно, на третьем - тоже представительница России, Валентина Гунина.