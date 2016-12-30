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Сирия новости 30 декабря 2016 19.30: ИГ планирует уморить жаждой жителей Алеппо, ССА нарушает перемирие в Дамаске
Сирия эксклюзив

Сирия новости 30 декабря 2016 19.30: ИГ планирует уморить жаждой жителей Алеппо, ССА нарушает перемирие в Дамаске

Сегодня 19:30
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Сирия новости 30 декабря 2016 19.30: ИГ планирует заморить жаждой жителей Алеппо, ССА нарушает перемирие в Дамаске

Сирия, 30 декабря. В Дамаске продолжаются бои между правительственными войсками и боевиками-оппозиционерами . Террористы ИГ* собираются перекрыть доступ жителям к реке Евфрат, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными войсками и Свободной сирийской армией (ССА) . На данный момент идут бои за контроль над районом Аль-Медъани.

В Восточной Гуте Дамаска продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными войсками и Свободной сирийской армией

Также военные источники сообщают об интенсивных боях между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** в районе Вади-Барада недалеко от границы с Ливаном. В ходе столкновений были уничтожены несколько исламистов.

Провинция Алеппо

Террористы ИГ атаковали турецкую армию в районе Аль-Азрак на севере провинции. По данным оппозиционных источников, в ходе атаки погиб один солдат сил Турции, еще пятеро получили ранения.

Боевики «Исламского государства» собираются перекрыть доступ жителей к реке Евфрат на северо-востоке провинции, чтобы ограничить доступ воды в город и его окрестности. Правительственные войска готовят наступление на позиции исламистов, чтобы не допустить нехватки воды в провинции.

Провинция Хомс

ВКС РФ нанесли серию авиаударов по опорным пунктам террористов ИГ, расположенным в районе города Пальмира на востоке провинции. В результате воздушной операции были уничтожены несколько исламистов.

Сирийская армия атаковала позиции боевиков ИГ в районе авиабазы Т-4. В результате ожесточенных боев бойцы САА вернули контроль над населенным пунктом Шарифа, ликвидировав около десятка радикалов.

Провинция Дейр эз-Зор

На окраинах города Дейр эз-Зор продолжаются бои между «Исламским государством» и правительственной армией. Сирийская армия развернула наступательную операцию на позиции исламистов, укрепившихся в районе Аль-Рашидия.

Провинция Даръа

Боевики-оппозиционеры атаковали позиции САА в пригороде Даръа. Сирийская армия успешно отразила наступление исламистов в районе Аль-Ядуда, открыв ответный артиллерийский огонь по позициям радикалов.

Боевики-оппозиционеры атаковали позиции САА в пригороде Даръа

Провинция Ракка

ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по укреплениям террористов ИГ, расположенным в районе населенного пункта Дибси Афнан в западном пригороде Ракки. Информация о результатах воздушной операции пока уточнятся.

Провинция Хама

Боевики-оппозиционеры обстреляли позиции правительственных войск в северном пригороде Хамы. Артиллерийские подразделения сирийской армии открыли ответный огонь по опорным пунктам радикалов, расположенным в районе Скек.

Сирия: карта боевых действий

Провинция Кунейтра

Правительственные силы отразили наступление боевиков в пригороде Кунейтры, уничтожив нескольких радикалов. Также сирийская армия открыла артиллерийский огонь по террористам, занявшим позиции вдоль шоссе, соединяющего населенные пункты Аль-Хамидия и Джбата аль-Хашаб.

Ирак

Местный источник сообщает, что командование «Исламского государства» устроило молебен в мечетях города Мосул, во время которого пропагандировало совершение террористических актов. Особенно лидеры ИГ настаивали, чтобы количество терактов против иракской армии возросло в Мосуле.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Алексей Громов
#сирия #алеппо
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Сирия: непримиримые боевики не могут смириться с миром
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