Путин посетил место археологических раскопок в Кремле

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин осмотрел новую достопримечательность Московского Кремля — музейные окна, позволяющие заглянуть в археологические шурфы на Ивановский площади. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ведомстве отметили, что музейные окна дают возможность осмотреть места проведения раскопок и элементы древних зданий, которые были созданы на этом месте несколько веков назад. Уникальный открытый шурф скрыт под сверхпрочным стеклом, которое выдерживает вес нескольких взрослых человек.

Также хранители музея продемонстрировали Владимиру Путину часть фундамента Малого Николаевского дворца, который являлся официальной резиденцией Императора Николая I и его семьи во время пребывания в Москве.