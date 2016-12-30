Девятилетний ребенок тяжело пострадал при взрыве пиротехники под Москвой

Москва, 30 декабря. Девятилетний ребенок тяжело пострадал в результате взрыва пиротехники в Московской области. Сейчас мальчик находится в больнице.

По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел сегодня днем в подмосковном городе Подольске. Сообщение о взрыве пиротехники в руках ребенка в одном из дворов на улице Ватутина поступила в оперативные службы около 15.00, уточнил собеседник телеканала Life.

Врачи диагностировали у ребенка термические ожоги и рваные раны.