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Происшествия
Девятилетний ребенок тяжело пострадал при взрыве пиротехники под Москвой

Девятилетний ребенок тяжело пострадал при взрыве пиротехники под Москвой

19:09  30 Декабря 2016
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Девятилетний ребенок тяжело пострадал при взрыве пиротехники под Москвой

Москва, 30 декабря. Девятилетний ребенок тяжело пострадал в результате взрыва пиротехники в Московской области. Сейчас мальчик находится в больнице.

По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел сегодня днем в подмосковном городе Подольске. Сообщение о взрыве пиротехники в руках ребенка в одном из дворов на улице Ватутина поступила в оперативные службы около 15.00, уточнил собеседник телеканала Life.

Врачи диагностировали у ребенка термические ожоги и рваные раны.

Ярослава Замысловатова
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