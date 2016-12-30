ФАН публикует видео передачи тела погибшего в ДНР солдата ВСУ

Донецк, 30 декабря. Министерство обороны ДНР передало тело погибшего украинского военнослужащего, подорвавшегося на минном поле ВС ДНР, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Украинская сторона старается максимально сократить наше общение, считая нас боевиками, террористами и так далее. Здесь же есть маленькие потоки общения, которые приносят свои плоды. Когда погибают наши хлопцы, украинская сторона так же безвозмездно, без каких-либо условий передает нам их тела», — прокомментировал командующий первого армейского корпуса ВС ДНР, генерал-майор Руслан Якубов.

Отметим, что раньше стороны передавали друг другу тела убитых более чем несколько месяцев назад, поэтому многих удивила такая спешка. Ситуацию разъяснила начальник отдела по делам военнопленных, погибших, без вести пропавших министерства обороны ДНР Оксана Солёная.

«Мы вышли на уровень с украинской стороной, что тела должны беспрепятственно возвращаться домой. Если это останки – да, тогда нужна идентификация, и это занимает какое-то время. Если же человек опознаваемый и украинская сторона подтверждает, что это их человек, мы сразу его передаем», — резюмировала она.

Напомним, что украинский военнослужащий вместе с тремя своими сослуживцами подорвался на минном поле при попытке прорыва к позициям ВС ДНР через серую зону.

Информация о том, было ли у погибшего что-то в крови, будет доступна через несколько дней после заключения судмедэкспертов.

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