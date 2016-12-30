Сирия: западные СМИ с недоверием признали успех первого дня перемирия

Вашингтон, 30 декабря. Новости о достижении всеобщего перемирия в Сирии стали неожиданностью для жителей западных стран, где полагали, что без участия США не удастся достигнуть никакого прогресса в процессе мирного урегулирования. Весь сегодняшний день западные СМИ пытались выявить слабости, недостатки и нарушения в мирном процессе.

Так, утром появились сообщения о боях о якобы «наступлении правительственных войск на оппозицию под Дамаском», которые успели растиражировать ряд СМИ, однако позже выяснилось, что это только продолжение операции сирийской армии против ИГИЛ (группировка запрещена в РФ). Позже стало очевидно, что перемирие установлено — а вскоре принятие резолюции СБ ООН может открыть путь к завершению войны в Сирии.

Окончательным ударом для сомневающихся стало поздравление с установлением перемирия со стороны Госдепартамента США.

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