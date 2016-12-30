Захарова объяснила, почему американских дипломатов не выслали из России

Москва, 30 декабря. Российская сторона не стала высылать из страны американских дипломатов, потому что для их детей, которые сейчас готовятся к новогодним праздникам, было бы слишком травматично переезжать в страну в течение 72 часов.

По словам спикера МИД РФ Марии Захаровой, российские официальные лица, в отличие от американских коллег, позаботились о благополучии их детей и других близких родственников, для которых резкий переезд в другую страну стал бы огромным стрессом. Поэтому Россия решила не предпринимать таких шагов, хотя дипломатия и основана на ответных и зеркальных мерах.

Захарова отметила, что «российские официальные лица… подумали о том, как себя будут ощущать семьи американских коллег и их дети… как они будут чувствовать себя во время учебного процесса, если им скажут в срочном порядке в течение 72 часов собрать все вещи и отправиться на родину».

29 декабря администрация Обамы ввела санкции в отношении российских дипломатов, их решено выслать из США. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил дать симметричный ответ, но российский лидер Владимир Путин высылать американских дипломатов отказался.