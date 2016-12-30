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Захарова назвала высылку дипломатов РФ из США местью Обамы провалы в Сирии
Политика

Захарова назвала высылку дипломатов РФ из США местью Обамы провалы в Сирии

Сегодня 18:47
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Захарова назвала высылку дипломатов РФ из США местью Обамы провалы в Сирии

Москва, 30 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что высылка российских дипломатов из США является прямой местью Вашингтона за провал американской политики на Ближнем Востоке. По ее словам, действия американских властей войдут в учебники истории как яркий пример неправильной политики.

По словам представителя МИД, решение, принятое властями США, совпало с серьезной победой политики РФ на Ближнем Востоке — достижение трехстороннего соглашения о полном прекращении огня в Сирии, которое позволит сирийскому народу предпринять шаги для решения катастрофических гуманитарных проблем и удовлетворения потребностей населения.

Другим серьезнейшим поражением США на Ближнем Востоке стало падение Алеппо, из которого ушли лояльные американцам силы сирийской «умеренной оппозиции».

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