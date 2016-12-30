Главные новости 30 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 30 декабря.

Посольство России в Лондоне опубликовало в своем Twitter фотографию хромого утенка с надписью Lame (хромой). Посольство РФ ответило на санкции Обамы фотографией хромой утки

Западные СМИ оценили «троллинг» со стороны посольства России в Лондоне, которое ответило на решение Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов твитом с изображением хромой утки. Западные СМИ позабавил «троллинг» посольства РФ в адрес Обамы

Из-за океана пришли новости о том, что Россия ответила Соединенным Штатам контрмерами на новые введенные США санкции за «вмешательство в выборы». CNN: Россия ввела контрмеры в отношении США

Рособрнадзор провел ряд проверок в российских вузах, по результатам которых в пяти высших учебных заведениях запрещен прием студентов. Рособрнадзор запретил пяти российским вузам вести набор студентов

Версия о террористическом акте на борту разбившегося под Сочи самолета Ту-154 министерства обороны не находит подтверждения. Версию теракта на борту Ту-154 исключили после расшифровки черных ящиков

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объяснила отказ в проведении минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи на матче молодежного чемпионата мира в Канаде. ИИХФ объяснила запрет на минуту молчания в память о жертвах катастрофы Ту-154

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин предложил отказаться от использования газа в многоквартирных жилых домах. Россиянам могут запретить использовать газ в жилых домах

Ведущая передачи «Дом-2» Ольга Бузова спомнила своего бывшего мужа во время новогоднего концерта. Снегурочка Бузова отомстила Тарасову за развод на новогоднем концерте

Медики Онкологического общества США рассказали, как отказ от курения влияет на организм человека. Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

Представители украинского «Нафтогаза» заявили, что рост поставок газа РФ по «Северному потоку» лишает страну транзита российского голубого топлива. Киев заявил, что «Северный поток» лишает Украину транзита российского газа