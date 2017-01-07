Неизвестный открыл стрельбу в бизнес-центре в Баку, есть жертвы

Баку, 7 января. В бизнес-центре в Баку произошел вооруженный инцидент, при котором погиб брат заместителя посла Ирака в Азербайджане.

По информации правоохранительных органов мужчина открыл стрельбу на третьем этаже бизнес-центра "Dəmirci Tower". В результате вооруженного инцидента погиб человек, находившийся в офисе «Иракских авиалиний». Следствие полагает, что убийство произошло на бытовой почве. Выстрел из ружья марки Винчестер произвел житель Баку Баширов Эльшан Рафаят оглу 1989 года рождения, который работает водителем в азербайджанском представительстве «Иракских авиалиний», мужчина уже задержан правоохранительными органами. Убитый Агалы Али Валид оглу был братом заместителя посла Ирака в Азербайджане.