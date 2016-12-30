Россия направила в Совбез ООН проект резолюции по Сирии

Нью-Йорк, 30 декабря. Российская сторона распространила среди представителей стран-участников Совета безопасности ООН подготовленный проект резолюции по Сирии, объявил постпред РФ в ООН Виталий Чуркин. Он напомнил, что с момент рассмотрения предыдущего проекта резолюции СБ ООН по Сирии произошли важнейшие изменения — совместно с Турцией и Ираном был введен режим всеобщего перемирия на территории страны.

«Мы распространили этот проект (резолюции) прошлой ночью, и сегодня на совещании я собираюсь более формально представить ее членам Совета. Мы надеемся, что завтра утром мы сможем проголосовать и принять ее единогласно», — передает слова Чуркина агентство Reuters.

Напомним, Россия наложила вето на предыдущий проект резолюции по Сирии, подготовленный Францией и Великобританией, объявив его «санкционным» и потому категорически неприемлемым для сирийского народа.