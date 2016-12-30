Эксперт: «Россия – единственная страна, которая распахнула для украинцев свои двери, чтобы у нас граждане не умирали с голоду»

Киев, 30 декабря. На специально созванной пресс-конференции в центре «ГолосUA» о будущем Украины рассказали уже не экономисты и политологи, от которых давно никто не ждет позитивных прогнозов, а астрологи, нумерологи и экстрасенсы. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Нумеролог Людмила Жукова не увидела в будущем году ничего хорошего для Украины. По ее ожиданиям, 2017-й год будет еще более тяжелым, чем минувший: доллар по 40 гривен, в зоне АТО ВСУ будут нести все большие потери, а большой сосед на Востоке станет только сильнее. По мнению Людмилы Жуковой, это означает, что Украине нужно разворачиваться на Восток, возвращать былую дружбу, чтобы сохранить страну и ее граждан.

«В 2017 году мы не будем умирать с голоду, нам будет оказана помощь, но эта помощь придет не с Запада, как все ждут. К концу 2017 года будут пересмотрены отношения с Россией, Украина откажется от конфронтации и начнет с ней сотрудничать. Как бы нам не пытались навязать врага в лице России, в реальности половина работоспособных украинцев в России живет, работает или учится. Они кормят семьи, это миллионы украинцев. Россия получается сегодня единственная страна, которая так распахнула для нас свои двери, для того чтобы у нас здесь граждане не умирали с голоду», - рассказала Людмила Жукова.

Она также обратила внимание на испортившиеся отношения Украины с Польшей. В этом, по мнению эксперта, виноваты украинские власти, педалирующие национализм вместо толерантности и интернационализма.