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Сирия, США, Израиль и Палестина: ждать ли в 2017 году Третьей мировой
Политика

Сирия, США, Израиль и Палестина: ждать ли в 2017 году Третьей мировой

Сегодня 19:12
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Сирия, США, Израиль и Палестина: ждать ли в 2017 году Третью мировую

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Will World War 3 Start In 2017? Predictions For Trump, Russia, Middle Eastern Peace, US-Israeli Relations («Начнется ли в 2017 году Третья мировая война? Прогнозы для Трампа, России, мир на Ближнем Востоке, американо-израильские отношения»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом International Business Times.

2016 год был годом, мягко говоря, большой неопределенности: сирийский конфликт разрушил исторический город Алеппо, референдум Brexit инициировал выход Великобритании из Европейского союза, а Дональд Трамп был избран президентом Соединенных Штатов, в результате чего многие задаются вопросом, какой же будет дальнейшая судьба международных альянсов, дипломатии и мира.

Сказать, что ведущие силы мира находятся ближе к войне, чем когда-либо за последнее десятилетие, не было бы преувеличением, — об этом свидетельствует недавний доклад, опубликованный Советом по международным отношениям. В своем девятом ежегодном «Исследовании превентивных приоритетов» внепартийная организация назвала потенциальное противостояние России и НАТО, а также продолжающийся кризис и непредсказуемость в Северной Корее, двумя основными потенциальными конфликтами в 2017 году. Военная конфронтация между Россией и НАТО может спровоцировать третью мировую войну, так как союзники России и США по всему миру вынуждены принимать чью-либо сторону и предоставлять ресурсы.

Сплотятся ли мировые лидеры, чтобы предотвратить предвоенный уровень кризиса, еще предстоит увидеть. В четверг президент России Владимир Путин объявил о перемирии, достигнутом в Сирии между режимом президента Башара Асада и оппозицией — Свободной сирийской армией (ССА). Путин также заявил, что в ближайшее время начнутся мирные переговоры между военными группировками, несмотря на то, что оба соглашения «хрупкие» и зависят от соблюдения повстанцами призывов о прекращении насилия.

США не участвовали в переговорах о прекращении огня. Однако Дональд Трамп получил поздравительный звонок от Владимира Путина после своей неожиданной победы на президентских выборах 2016 года, и лидеры обсудили будущее сотрудничество по вопросам ликвидации ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство», арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным Судом РФ — прим. ФАН) и урегулирование пятилетнего сирийского конфликта.

Сирия, США, Израиль и Палестина: ждать ли в 2017 году Третью мировую

Доклад Совета по международным отношениям также включает угрозу крупных террористических атак на территории США и эскалацию насилия между Турцией и курдскими силами в список потенциальных крупных конфликтов, которые могли бы иметь продолжительный эффект на протяжении следующего года.

Однако это не означает, что такие столкновения не предотвратить. «Учитывая приход новой администрации президента важно помочь руководителям предвидеть и предотвращать кризисы, которые могут угрожать интересам США, — заявил директор Центра по превентивным мерам Пол Стэрс. — Наше ежегодное исследование ставит своей целью выявить наиболее вероятные источники нестабильности и конфликтов в мире, чтобы государство могло правильно расставлять приоритеты».

Между тем американо-израильские отношения продолжают ухудшаться после того, как Вашингтон отказался от использования своего права вето на резолюцию ООН, осуждающую действия Израиля по созданию поселений на палестинской территории, что может помешать принятию решения о создании двух государств для сохранения мира в ближневосточном регионе. Госсекретарь США Джон Керри откровенно заявил, что вероятность сосуществования двух государств в настоящее время находится «в серьезной опасности».

«Правда в том, что нынешние тенденции в регионе — насилие, терроризм, подстрекательство, расширение поселений и бесконечные оккупации — в совокупности уничтожают надежды на достижение мира с обеих сторон и все более закрепляют необратимость существования одного государства, чего большая часть населения совсем не хочет» — заявил Керри в среду. — Это голосование — я не могу достаточно подчеркнуть — не позволит достичь соглашения в одночасье или за год или два. Это более длительный процесс. Цель состоит в заключении мира с палестинцами в будущем».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг назвал речь Керри «глубоким разочарованием» в своем письменном заявлении: «В своей речи, якобы о мире между израильтянами и палестинцами госсекретарь Керри поддержал политику террора, которая проводится палестинцами в отношении еврейского государства на протяжении почти столетия».

Неясно, будут ли отношения между США и Израилем, которые, казалось, достигли низшей точки на этой неделе, продолжать ухудшаться в 2017 году или значительно улучшатся при Трампе. Избранный президент резко раскритиковал речь Керри и пообещал укреплять связи с Израилем, вызвав одобрение Нетаньяху в Twitter.

В то время как весь мир наблюдает за развитием международных конфликтов и перемен в правительственной власти по всей Европе и США, совершенно точно только одно: следующий год, конечно, будет таким же беспрецедентным, как и 2016-й.

комментарии
Алексей Громов
#владимир путин #дональд трамп #башар асад #джон керри #биньямин нетаньяху
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